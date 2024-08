“Tears of a crown” il Sun esalta Ranieri. E l’Equipe è tutta per Ben Arfa

"Tears of a crown" così titola questa mattina il Sun, riferendosi alla commozione di Claudio Ranieri al termine di Sunderland-Leicester

PRIME PAGINE

“Tears of a crown” così titola questa mattina il Sun, riferendosi alla commozione di Claudio Ranieri al termine di Sunderland-Leicester. L’ex tecnico bianconero è sempre più vicino a una delle più grandi imprese della storia del calcio europeo, ma intanto si è già garantito un posto in Champions League. La doppietta di Jamie Vardy dà alle Foxes la quinta vittoria consecutiva in Premier League e tiene a sette punti di distanza il Tottenham, che ha battuto 3-0 il Manchester United a White Hart Lane. Non solo spettacolo in Premier, anche in Francia un ex pallino della Juve e di tante altre squadre in Italia continua a prendere la scena. Hatem Ben Arfa ieri ha incantato la Ligue 1 con una tripletta contro il Rennes e la prima pagina de L’Equipe è tutta per lui. “Ben Arfa, l’hymne a la joie”, un inno alla gioia che forse sta a significare la definitiva maturazione di uno dei talenti più puri del calcio francese, in scadenza di contratto a giugno. Di seguito le prime pagine del Sun e dell’Equipe: CONTINUA A LEGGERE

THE SUN

>>> LA PRIMA PAGINA DE L’EQUIPE

L’EQUIPE

Non solo Ben Arfa, la Juve continua a lavorare per altri trequartisti e un altro obiettivo viene proprio dalla Ligue 1: CONTINUA A LEGGERE