Juve Next Gen, Brambilla: “Contro il Crotone servirà la nostra versione migliore”

In vista della partita contro il Crotone l’allenatore della Juve Next Gen Brambilla è intervenuto in conferenza stampa: “Stiamo bene, abbiamo avuto la possibilità di staccare un po’ non giocando lo scorso fine settimana. I ragazzi poi hanno avuto la possibilità di andare ad allenarsi con la Prima Squadra, che è sempre molto bello e stimolante. Questa settimana ci siamo concentrati sulla gara di domani che abbiamo preparato bene. Abbiamo recuperato energie sia fisiche che mentali, abbiamo speso tanto nelle ultime partite, giocando con frequenza, e fatto una rincorsa importante. Questa pausa ci è servita per recuperare, abbiamo rifiatato e potuto recuperare qualche giocatore che aveva qualche acciacco fisico”.

Juve, le parole di Brambilla