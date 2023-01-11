Rassegna Juve - La vera Juve torna e va in semifinale contro l'Inter redazionejuvenews redazionejuvenews 3 febbraio - 07:50 3 febbraio

Ieri all'Allianz Stadium i bianconeri hanno ritrovato compattezza e solidità e hanno battuto la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia