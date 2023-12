Juventus News | Novità clamorosa su Conte… e non solo! / Raffica

Una raffica di aggiornamenti con tutte le ultime novità rispetto a quello che potrebbe avvenire da qui ai prossimi mesi in casa Juventus. Ci sono - infatti - notizie molto importanti che vanno dal calciomercato al chiacchieratissimo possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Aggiornamenti e indiscrezioni che con la nostra redazione abbiamo approfondito (raccogliendo tutte le notizie più credibili) e che abbiamo messo all'interno di questa raffica che - come sempre - saprà informarvi su vari temi legati alla Juventus all'interno di un solo articolo molto rapido da leggere. Senza perdere tempo, quindi, iniziamo subito dalla prima notizia per poi scorrerle via via tutte quante <<<