Juve, Vieri: “Esonero Motta? Vuol dire che le cose andavano davvero male”

Intervistato da Tuttosport Bobo Vieri ha parlato del cambio in panchina in casa Juve e non solo: le sue parole

Intervistato da Tuttosport Bobo Vieri ha detto: “Per il quarto posto sarà una corsa aperta dove non immagino una favorita in particolare. Roma-Juve? Come finirà non lo so, non sono mica Harry Potter! Io chiedo soltanto di farmi vedere tanti gol”. Sul cambio in panchina dei bianconeri: “Non lo so se ha fatto bene, a me per filosofia, in generale, non piace mai cambiare in corsa. Ma se hanno preso questa decisione significa che non avevano alternative e lo dovevano fare per forza. La Juventus, peraltro, non è un club che fa questo tipo di interventi, vuol dire che le cose non andavano veramente per il verso giusto“.

Juve, le parole di Vieri

Su Tudor: "È uno juventino, quindi avrà la spinta di chi torna a casa propria. Un allenatore con grande carattere, sono certo che allenerà tantissimo i giocatori. Intanto la prima partita l'ha vinta, giocando così così. Adesso dipenderà tutto da lui e dalla squadra. Vlahovic? Bisogna puntare su tutti. Oggi come oggi nella Juventus deve giocare chi è più in forma, le gerarchie possono variare di settimana in settimana, non possono essere assolute. Chi sta meglio, dentro! È il momento della verità. E magari anche tutti e due i centravanti insieme. Perchè no? Bisogna andare a fare gol, se non fai gol non si vincono le partite e quindi non prendi i punti che ti servono".