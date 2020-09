Suarez – Il comunicato di difesa dell’Università per stranieri di Perugia

TORINO – Prova a difendersi dalle accuse l’Università per stranieri di Perugia: l’ateneo del capoluogo umbro, dove Luis Suarez ha svolto l’esame di italiano nei giorni scorsi, è stato accusato nelle ultime ore di irregolarità nel test del giocatore.

Dopo la notizia dell’apertura di un’indagine da parte della Procura di Perugia, l’Università ha deciso di rilasciare un comunicato di difesa: con queste righe, l’istituzione accademica ha voluto ribadire la liceità delle proprie azioni. Ecco le parole dell’Università per stranieri di Perugia:

“In relazione agli accertamenti in corso l’Università per Stranieri di Perugia ribadisce la correttezza e la trasparenza delle procedure seguite per l’esame sostenuto dal calciatore Luis Suarez e confida che ciò emergerà con chiarezza al termine delle verifiche in corso“.