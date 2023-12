Calciomercato Juventus | Il prossimo colpo? Allegri ha deciso / News

Allegri ha le idee molto chiare rispetto a quello che potrebbe accadere in sede di calciomercato, in casa Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri sta affrontando la stagione con un approccio particolare al suo reparto mediano. Nonostante le assenze di giocatori chiave come Fagioli e Pogba, il tecnico bianconero ha deciso di non richiedere rinforzi specifici per il centrocampo. Questa scelta ha sollevato diverse discussioni e domande sulle strategie di Allegri e sulla capacità della squadra di affrontare le sfide senza nuove aggiunte.

Juventus al lavoro sul presente... e sul futuro — Allegri ha trovato la quadratura nelle ultime settimane, affidandosi principalmente a McKennie e Rabiot, giocatori che hanno dimostrato di essere praticamente insostituibili nel centrocampo. Inoltre, la versatilità di Locatelli ha permesso al tecnico di sfruttare al meglio le sue capacità, arrivando anche a conferirgli la fascia da capitano in alcune occasioni. Anche in assenza di Locatelli, Allegri ha scommesso su Nicolussi Caviglia, che si è dimostrato un valido sostituto durante la partita di San Siro, guadagnandosi l'approvazione grazie alla sua prestazione contro il Monza. A completare le opzioni a disposizione c'è anche Miretti, pronto a essere utilizzato se necessario.

Allegri ha le idee chiare sul mercato — L'approccio di Allegri è stato chiaro: con una sola competizione a settimana, l'inserimento di un nuovo giocatore potrebbe compromettere gli equilibri raggiunti dalla squadra.

Tuttavia, il tecnico non esclude la possibilità di considerare un'aggiunta nel caso si presenti un'opportunità di alto livello sul mercato. Anche in caso di un ulteriore infortunio, sembra che Allegri sia propenso a pescare nuovamente dai giovani talenti dell'Under23 anziché cercare rinforzi esterni.

La situazione cambia quando si parla di giocatori per altri ruoli, come trequartisti o esterni offensivi. Qui, Allegri sembra aperto a valutare possibili acquisizioni, specialmente per adattarsi a esigenze tattiche diverse. Nonostante il collaudato modulo 3-5-2, la possibilità di inserire un giocatore che possa navigare tra il centrocampo e l'attacco appare interessante.

Nomi come quello di Sudakov emergono come opzioni intriganti, in grado di offrire quella flessibilità necessaria in avanti senza compromettere la solidità a centrocampo. Anche Kone del Borussia Moenchengladbach sembra essere oggetto di discussioni per il futuro, mostrando un'apertura da parte di Allegri verso potenziali aggiunte nel reparto offensivo.

Insomma, da quanto viene raccolto da Juvenews.eu, nonostante Allegri sembri aver trovato una formazione che rispecchia le sue esigenze, rimane aperto a considerare aggiunte mirate che possano portare valore aggiunto senza sconvolgere gli equilibri finora trovati. La Juventus, almeno finora, sta mantenendo un buon rendimento a livello di risultati, ma l'apertura a valutare nuove opzioni potrebbe rivelarsi un aspetto chiave nel corso della stagione.

