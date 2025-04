Juve, Tudor: “Contro la Roma sarà una gara importante ma non decisiva”

Le parole dell'allenatore della Juve Igor Tudor in conferenza stampa in vista della partita di Serie A contro la Roma

In vista della sfida contro la Roma l’allenatore della Juve Tudor è intervenuto in conferenza stampa: “La settimana è andata bene, abbiamo lavorato su tutto. Prima settimana piena, sono contento, abbiamo fatto bene da tutti i punti di vista. Abbiamo lavorato su entrambe le fasi, sui calci piazzati, sulla preparazione fisica e sulla crescita individuale. Sarà una partita importante ma non decisiva. Ci sono sempre meno punti in ballo, però è solo importante. La Roma sta facendo bene, viene da risultati ottimi, ci aspettiamo una gara molto difficile. Pensiamo a noi stessi, vogliamo fare bene”.

Su Ranieri: “L’allenatore ha fatto la differenza, è sotto gli occhi di tutti. Mi sono sempre piaciute le gare contro la Roma. Le difficoltà ci sono ovunque, la Roma ha giocatori forti ed è ben organizzata. Squadre di questo livello hanno singoli forti ovunque”

Sulle condizioni di Cambiaso e Douglas Luiz: “Sono tornati ieri con la squadra. Non giocheranno dall’inizio”

Su Koopmeiners: “Abbiamo parlato tanto, anche troppo. Ha lavorato normale, come altri, ha fatto una gran bella settimana, è molto disponibile. Nel calcio ci sono sempre alti e bassi, però quelli forti escono sempre. Credo sia uno di quelli che ci darà una grande mano fino alla fine”

Juve, le parole di Tudor in conferenza stampa

Su Yildiz: “L’ho visto in pochi allenamenti. Per diventare campione ci vuole costanza nelle prestazioni, questo si ottiene con la mentalità: è sempre il cervello a decidere, non le gambe. E’ un ragazzo serio e dedicato al calcio, poi le doti si vedono e le vediamo tutti. Tutti quanti devono essere costanti nella crescita e nel lavoro, i campioni veri non si accontentano mai. C’è ancora da lavorare, ma il punto di partenza è buono”

Possibilità di vedere un tridente pesante in campo? “Yildiz, Kolo Muani e Vlahovic? Vedremo”

Su Adzic: “Ha fatto qualche allenamento con noi e mi è piaciuto, è un ragazzo serio”

Su McKennie: “Un jolly che a volte può essere anche un problema, però qua è un vantaggio. C’è sempre bisogno di qualche giocatore duttile che possa ricoprire più ruoli. Per me è un centrocampista, poi è un momento così con Cambiaso fuori. Ci sta che può giocare anche là, per me è forte ed è quello che conta”

Sull’infortunio di Gatti: “Un’assenza importante, Fede è molto importante da tutti i punti di vista. Non piangiamo, accettiamo e andiamo avanti, ci sono altri che prendono il suo posto”

Chiosa finale su Conceicao: “Rapido in spazi stretti e molto intelligente, capisce dove arriva la palla e può dribblare. Sulla fascia è più difficile da marcare, mentre in mezzo ci sono giocatori ovunque. Ha una buona mentalità, si deve un po’ ambientare là. Bello averlo nella rosa”