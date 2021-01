Bentancur: “Dobbiamo imparare a reggere per tutti i 90 minuti”

TORINO – Buona la prima del 2021 per la Juventus che ha letteralmente asfaltato l’Udinese per 4-1, dopo una prestazione sublime nella ripresa, a differenza della prima frazione di gioco poco brillante. Bianconeri trascinati dall’intramontabile Cristiano Ronaldo che, confeziona una doppietta e un assist al bacio in occasione del secondo gol di Chiesa. Doppietta che lo consente cosi di allungare ulteriormente nella classifica marcatori, portandosi a quota 14, due lunghezze sopra Lukaku fermo a 12. Al termine del match è stato uno dei protagonisti della gara ad analizzare quello che è stato l’andamento della sfida dell’Allianz Stadium, ovvero Rodrigo Bentancur che, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, nel post partita contro i friulani.

SULLA GARA CON L’UDINESE – “Non abbiamo cominciato con la mentalità giusta, per quello abbiamo subito il gol di De Paul all’inizio e menomale che c’è stato il fallo di mano, rivisto poi al Var. Dopo abbiamo raggiunto la voglia di vincere e nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Ma abbiamo un po’ peccato di mentalità che, è venuta a mancare nella parte finale e potevamo evitare di subire la rete”.

SULLA SQUADRA – “Credo che dobbiamo avere la mentalità giusta nei 90 minuti. Oggi lo abbiamo dimostrato, siamo calati di intensità per ben due volte e loro hanno fatto altrettanti gol. Questo non può e non deve succedere, dobbiamo migliorare in questo aspetto che è fondamentale per andare avanti”.

SULLA SFIDA CONTRO IL MILAN – “La vittoria l’abbiamo voluta e cercata. Abbiamo fatto molto bene e dobbiamo migliorare tanto. Ora dobbiamo riposare e recuperare le energie per affrontare al meglio la sfida contro il Milan”.

SULLA SUA PRESTAZIONE – “Se faccio tanti passaggi giusti va bene, ma anche fare gli assist come capitato oggi andrebbe piu che bene. L’importante però è sempre vincere le partite, dopo se arriva il gol va bene, altrimenti non sarà un problema”.