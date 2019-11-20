Conte: “La Juve ha dimostrato di essere la migliore ma noi vogliamo esserci fino alla fine”
Il tecnico ha parlato
Il tecnico ha parlato
L’attaccante ha parlato
I galacticos cambiano rotta
L'ex tecnico della Juve potrebbe ripartire dalla Francia
Ennesimo video divertente del francese
Il talento della Dinamo Zagabria ha stregato mezza Serie A
Il terzino portoghese non trova spazio con Guardiola
La procuratrice ha parlato
Il tecnico pronto subito a ripartire dopo l'esonero al Napoli
Continua ad andare male l'avventura dell'attaccante in Premier League
Il centravanti argentino convince i parigini
Il campione norvegese ha stregato mezza Europa
L’ex giocatore ha parlato
I Red Devils danno il via libera alle pretendenti
Il centrocampista francese ha deciso il suo futuro
Il talento francese è al centro del mercato
Incredibile indiscrezione sul centravanti del Salisburgo
Strano episodio accaduto in Umbria
Ennesimo gesto importante e solidale del principino
I Gunners salutano lo spagnolo e si affidano a Ljunberg
Il centrocampista della Dinamo Zagabria ha molto mercato
La formazione di Mancini recupera posizioni. Invariato il podio
Il calciatore svedese aveva illuso diversi tifosi
Il campione brasiliano ripete quanto visto da CR7 contro il Milan
Il talento tedesco piace molto ai catalani e sono pronti ad inserire due contropartite
Lo Special One chiede rinforzi alla dirigenza
I colchoneros affronteranno il Granada
Il centravanti spagnolo operato all'ernia discale cervicale
Lo Special One ritorna in Premier dopo le esperienze con Chelsea e Manchester United
La società smentisca la notizia di Bola