Juve, Perin criptico: “Ognuno è artefice del proprio destino”

Criptico messaggio di Perin su Instagram: "Ciascuno è artefice della propria sorte". A chi si riferirà il portiere della Juve?

A volte bastano poche parole per mandare un messaggio forte. Prendere Perin, che su Instagram ha scritto (in latino e poi tradotto in italiano): “Ciascuno è artefice della propria sorte“. A chi sarà rivolto questa frase così criptica. Visto che in mattinata è uscita una lunga intervista a Thiago Motta, facile pensare che le due cose siano collegate. Per il momento però non ci sono conferme a riguardo.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al Corriere della Sera Thiago Motta ha detto: “Poca empatia? Queste sono le cose che mi danno fastidio, perché mi possono criticare come allenatore per le mie scelte e questo ovviamente l’accetto. Ma chi dice che io avevo lo spogliatoio contro è un bugiardo. Sono cose inaccettabili, non è vero. Mai nessuno con cui ho lavorato, in carriera, ha detto pubblicamente di avere avuto problemi con me. Alla Juve avevo un ottimo rapporto con tutti i miei giocatori dal punto di vista professionale e umano. Un rapporto basato sul rispetto, sulla chiarezza. Non accetto gli attacchi personali fondati su maldicenze. Tradito dallo spogliatoio? No, mai. Abbiamo tutti cercato di fare il meglio e ci dispiace di non esserci riusciti fino in fondo”. Nel frattempo arriva una bomba di mercato: la Juve pronta a comprare dal Real Madrid… <<<