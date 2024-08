Mercato, Marotta a lavoro per il futuro. Ben 6 giovani talenti nel mirino

Il dirigente bianconero lavorerà quest'anno sotto traccia e seguirà da vicino alcuni interessanti giovani in giro per l'Europa

SGUARDO AL FUTURO

[fncvideo id=159351]

TORINO – Stagione appena cominciata, ricca di impegni e con tre competizioni da vivere da protagonisti. Nonostante questo, e la chiusura del mercato avvenuta solamente poco più di una settimana fa, Giuseppe Marotta sta pensando già al futuro e al modo per fare la Juventus ancora più forte e giovane. Il ds bianconero non solo continuerà l’assalto a Witsel per gennaio, ma tiene d’occhio anche altri importanti prospetti del calcio internazionale. Andiamoli a scoprire insieme. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE LA NOTIZIA…

DALLA GERMANIA

Il primo nome sul taccuino di Marotta è quello di Mahmoud Dahoud, centrocampista-trequartista del Borussia Mönchengladbach classe 1996, valutato al momento 15 milioni di euro. Il giocatore di origini siriane, ma naturalizzato tedesco, ha esordito con la maglia del Borussia in campionato nel 2015, in occasione di una sfida con il Dortmund. Gioca attualmente anche nella Germania Under21. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE LA NOTIZIA…

DALLA FRANCIA 1

Il secondo nome porta a Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Monaco classe 1994. Centrale ma all’occorrenza anche mediano, è un giocatore molto forte fisicamente e abile nei colpi di testa. Prima di approdare nel principato, aveva militato nel Rennes. In carriera ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili della Francia e ora aspetta con ansia la convocazione di quella maggiore. Il suo valore di mercato è di 5 milioni di euro, anche se i francesi lo valutano circa 12 milioni. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE LA NOTIZIA…

DALLA FRANCIA 2

Il terzo nome porta ancora a Monaco. Si tratta di Gabriel Boschilia, centrocampista brasiliano classe 1996. E’ un giocatore molto veloce e abile che ama saltare l’uomo, calciare in porta col mancino o sfornare assist in quantità per gli attaccanti. Gli ultimi sei mesi li ha giocati in Belgio in prestito allo Standard Liegi. Non ha giocato moltissimo ma ha tante qualità da mettere in mostra. Il suo valore di mercato al momento è di 4 milioni di euro, ma anche in questo caso i francesi alzeranno le loro pretese. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE LA NOTIZIA…

DAL PORTOGALLO

Rúben Diogo da Silva Neves, meglio noto come Ruben Neves, è un centrocampista classe 1997 del Porto. Portoghese, dotato di grande tecnica è considerato tra i talenti migliori del calcio mondiale. Con la squadra biancoblu, ha messo a segno 3 reti nelle ultime due stagioni, giocando ben 74 partite. E’ valutato circa 11 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe lievitare sensibilmente. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE LA NOTIZIA…

DAL BELGIO

Ma non finisce qui. Altro prospetto interessante tenuto d’occhio dai bianconeri è Youri Tielemans, centrocampista belga, che può vantare già più di 130 presenze e 17 reti con la maglia dell’Anderlecht. Tra i nomi prima presentati, il suo probabilmente è il più noto. E’ un classe 97′, e il suo valore di mercato oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE LA NOTIZIA…

DALL’ITALIA

L’ultimo nome è quello di Domenico Berardi. Sull’attaccante del Sassuolo classe 94′, che sarebbe potuto arrivare anche quest’anno, la Juventus mantiene il diritto di prelazione rispetto a tutti gli altri top club europei. Il suo futuro è già a tinte bianconere. In 100 presenze con la maglia del Sassuolo da quando milita nella massima serie ha segnato ben 45 reti.