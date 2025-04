Juve, Conceicao si sfoga sui social: “Un giorno sapranno…”

Poche e semplici parole per sfogare la propria frustrazione: il messaggio dell'attaccante della Juve Francisco Conceicao su Instagram

“Un giorno lo sapranno…”. Poche, semplici parole ma dal messaggio chiarissimo. Questa è la frase scritta da Francisco Conceicao su Instagram, chiaro segnale di come la situazione in casa Juve per lui non sia delle migliori. Dall’arrivo di Tudor, infatti, il portoghese ha giocato soltanto 24 dei 180 minuti a disposizione, rimanendo quindi praticamente sempre in panchina. Contro la Roma Francisco non ha proprio giocato e ora il suo riscatto è sempre più in dubbio. Ma cosa c’è dietro a questa scelta? Il motivo principale potrebbe essere il nuovo modulo: Conceicao è un’ala d’attacco e nel 3-4-2-1 del tecnico croato non c’è un posto per lui. Potrebbe giocare da trequartista adattato, ma il portoghese da il meglio di se quando parte largo e non al centro. Ecco quindi spiegata la panchina. Poi potrebbe esserci anche un motivo contrattuale-economico. Conceicao è soltanto in prestito alla Juve e magari la dirigenza bianconera vuole ora puntare a valorizzare i giocatori di proprietà.

Juve, le parole di Tudor su Conceicao

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma Tudor parlando di Conceicao aveva detto: “Trequartista? Può farlo, è rapido negli spazi stretti. È più difficile che giocare sulla fascia perché lì hai solo il dribbling. Lo vedo un giocatore molto interessante, mi piace anche la mentalità tignosa, è tosto. Si deve ambientare là, può crescere. È bello averlo in rosa, può essere una soluzione importante”. Nel frattempo il giornalista di Sky lancia una bomba di mercato: colpo vicino! <<<