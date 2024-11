Extra, doppio colpo Juve, insieme a Dani Alves arriva anche Joana

Joana Sanz, modella e fidanzata di Dani Alves, il primo colpo della Juventus per la stagione 2016/2017

DANI ALVES E JOANA

TORINO – Il segreto della forza di Dani Alves? Non solo le capacità tecniche ma anche l’amore. Il terzino brasiliano del Barcellona, in procinto di firmare per la Juventus, è fidanzato con Joana Sanz, una bellissima modella conosciuta proprio a Barcellona. CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO

[fncvideo id=”159459″]

FOTO 1

CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO



FOTO 2

CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO

FOTO 3

CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO

FOTO 4

CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO

FOTO 5

CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO

FOTO 6

CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO

FOTO 7

CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO

FOTO 8

CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO

FOTO 9

CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO

FOTO 10

CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO





FOTO 11

CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO

FOTO 12