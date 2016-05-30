Extra, doppio colpo Juve, insieme a Dani Alves arriva anche Joana

DANI ALVES E JOANA
TORINO – Il segreto della forza di Dani Alves? Non solo le capacità tecniche ma anche l’amore. Il terzino brasiliano del Barcellona, in procinto di firmare per la Juventus, è fidanzato con Joana Sanz, una bellissima modella conosciuta proprio a Barcellona. CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO
[fncvideo id=”159459″]
FOTO 1
CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO
FOTO 2
CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO
FOTO 3
CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO
FOTO 4
CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO
FOTO 5
CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO
FOTO 6
CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO
FOTO 7
CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO
FOTO 8
CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO
FOTO 9
CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO
FOTO 10
CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO
FOTO 11
CLICCA QUI PER VEDERE LA PROSSIMA FOTO