Extra, doppio colpo Juve, insieme a Dani Alves arriva anche Joana
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Extra, doppio colpo Juve, insieme a Dani Alves arriva anche Joana

redazionejuvenews
30 Maggio, 20:00 2016
Joana Sanz, modella e fidanzata di Dani Alves, il primo colpo della Juventus per la stagione 2016/2017

DANI ALVES E JOANA

TORINO – Il segreto della forza di Dani Alves? Non solo le capacità tecniche ma anche l’amore. Il terzino brasiliano del Barcellona, in procinto di firmare per la Juventus, è fidanzato con Joana Sanz, una bellissima modella conosciuta proprio a Barcellona. CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO

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