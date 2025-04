La Juventus valuta un colpo da 100 milioni di euro | Calciomercato

Pazza idea della Juventus: nuovi aggiornamenti di calciomercato rispetto ad un possibile colpo in entrata

La Juventus si rimette in cammino grazie a Igor Tudor. Buona la prima per l’ex giocatore bianconero, già anche collaboratore tecnico nell’anno di Andre Pirlo, ora allenatore. Non è ancora stato fatto niente e l’obiettivo messo tra le mani del nuovo allenatore non è di quelli semplici da raggiungere: chiudere la stagione al quarto posto, quindi assicurarsi un posto nell’edizione del prossimo anno di Uefa Champions League. Obiettivo minimo, rimasto in dote, dopo la fase Motta ha sperperato lungo la via ogni altro obiettivo possibile e immaginabile. E sullo sfondo, con Cristiano Giuntoli in cabina di regia, c’è il calciomercato di giugno. Auspicando il quarto posto, che vuol dire Champions, che vuol dire soldi, si stanno programmando operazioni grosse. Una, ad esempio, potrebbe avere la portata di 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: si sogna il colpo da 100 milioni di euro

Ve lo avevamo già anticipato nei giorni scorsi, la Juventus ha messo nel mirino Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan, ora al Newcastle, è stato individuato come il profilo giusto per ridare linfa e muscoli ad un centrocampo apparso troppo debole in questa stagione. Tonali, poi, dopo la difficile stagione passata fuori dai giochi per la squalifica, sta vivendo una nuova giovinezza. Il momento è d’oro e lo ha condito, oltre che con il ritorno in Nazionale dove è già un titolare inamovibile, anche con la vittoria della Coppa di Lega inglese con il suo Newcastle. Ma per lui, potrebbe essere già arrivato il tempo per il ritorno nel Belpaese. L’Italia gli manca, non è un mistero, la Juve potrebbe colmare questa sua emozione. Non sarà facile: l’operazione, tra prezzo del cartellino e ingaggio, ammonta ad un valore di circa 100 milioni di euro. La Juve deve sperare in due cose: nella Champions – ovvio – e che il Newcastle accetti di trattare con l’inserimento sul tavolo – e quindi abbattimento del costo – del cartellino di Douglas Luiz. E proprio parlando di questo, attenzione: ecco la formazione da sogno che la Juventus potrebbe avere il prossimo anno <<<