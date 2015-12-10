Mercato, Pedullà sicuro: "Telefonata Boca-Juve per Bentancur"
Il Milan ha una corsia preferenziale ma la Juventus non molla
Il Milan ha una corsia preferenziale ma la Juventus non molla
Il trasferimento del francese al Manchester si fa sentire anche sulle azioni del club
Il numero uno del Psg ha le idee chiare
Divertente siparietto in cui il cantante invita l'attaccante bianconero a palleggiare con lui sul palcoscenico durante il concerto
Joana Sanz, modella e fidanzata di Dani Alves, il primo colpo della Juventus per la stagione 2016/2017
Sospiro di sollievo per il centravanti spagnolo
TORINO - Zaza non si è visto molto in questa stagione ma ha segnato un gol pesante contro il Napoli che è valso lo sprint finale verso lo Scudetto numero 5 consecutivo. Andando ad analizzare il…
Khedira, con lui in campo la Juve è imbattibile
L'attaccante argentino è l'unico tra i bianconeri ad aver segnato in tutte le competizioni della stagione
Nel suo nuovo libro "Penso, quindi gioco", Andrea Pirlo ha raccontato le sue avventure con alcuni suoi ex compagni di squadra tra cui Matri e le sue ansie delle malattie...
DIRETTA LIVE / Juventus - Verona: la probabile formazione dei bianconeri
Buffon - "Il mio sogno di riserva era insegnare educazione fisica"