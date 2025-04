Juve Next Gen, vittoria larga con il Crotone: termina 4-1

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della vittoria contro il Crotone.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della vittoria sul Crotone. Ecco il report: “Il Crotone parte forte a Biella e nei primi otto minuti accarezza il vantaggio prima con Ricci prima e poi con Tumminello, ma in entrambe le occasioni senza trovare la porta di Daffara. Lo specchio lo trova, invece, al 10′ Afena-Gyan con un insidioso destro dal limite dell’area che, però, D’Alterio neutralizza con una puntuale parata a terra. Otto giri di orologio più tardi è ancora protagonista l’estremo difensore della formazione calabrese con un decisivo intervento sulla forte conclusione dai sedici metri di Cudrig, imbeccato da Adzic.

Ci si aspetta una reazione da parte del Crotone e la reazione arriva pochi istanti dopo con il tentativo di Murano che a tu per tu con Daffara prova a batterlo, ma il portiere bianconero si supera in uscita rispondendo – a distanza – al suo “collega” D’Alterio. Sugli sviluppi del calcio d’angolo conseguente ci prova Rispoli di testa sul secondo palo, ma trova soltanto l’esterno della rete. La gara, nonostante le reti bianche, continua a essere estremamente piacevole e la sensazione è che serva soltanto un episodio per sbloccarla. L’episodio arriva al 24′ con la discesa sulla sinistra di Pietrelli che viene atterrato in area di rigore da Cargnelutti: per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Adzic e con calma glaciale supera D’Alterio con un tocco morbidissimo firmando l’1-0. Gara stappata e terzo centro in campionato per il montenegrino.

Il Crotone è scosso e fatica a reagire. Ad approfittare di questa situazione è la squadra di Massimo Brambilla che, al tramonto del primo tempo, riesce a trovare anche la rete del raddoppio. Dopo il tiro dal dischetto conquistato, Pietrelli trova anche la gioia personale superando D’Alterio con un diagonale mancino che si infila nell’angolino alla sinistra dell’estremo difensore dei calabresi al termine di un’altra eccellente azione personale sulla corsia esterna. Due a zero per i bianconeri. Proprio sul finale di frazione arriva la reazione degli ospiti che trovano, però, soltanto il palo esterno con un tiro-cross un po’ fortuito di Vitale. Al duplice fischio le squadre rientrano negli spogliatoi con la Next Gen avanti di due reti all’intervallo”.

Sulla ripresa

“Come nel primo parziale, anche nella ripresa a partire forte è il Crotone che spaventa Daffara con il tentativo di Murano. La Next Gen, però, non resta certamente a guardare e sul ribaltamento d’azione complica ancora di più il pomeriggio del Crotone: Afena-Gyan, con uno splendido controllo a seguire, prende il tempo ad Armini e si invola verso la porta prima di essere fermato irregolarmente dallo stesso difensore dei calabresi che, infatti, viene espulso lasciando i suoi compagni in inferiorità numerica al minuto 48.

Sotto di due reti e di un uomo per la squadra di Emilio Longo ora è durissima: in avanti Murano, Tumminello e Vitale provano a impegnare la retroguardia bianconera, ma senza l’effetto sperato. La Next Gen, invece, forte del doppio vantaggio e dell’uomo in più non ha motivo di accelerare le operazioni in fase offensiva, ma quando ciò avviene spaventa e non poco gli avversari, soprattutto con le discese di Afena-Gyan, al quale manca soltanto l’ultimo passaggio per risultare decisivo con le sue giocate. Nonostante la stanchezza inizi a sentirsi, il Crotone non vuole lasciare nulla di intentato, di conseguenza anche un calcio piazzato può risultare decisivo e al minuto 66 Vitale è sfortunato perchè disegna una bellissima parabola su calcio di punizione, ma colpisce in pieno il palo alla sinistra di Daffara.

È un segnale, non è il momento di abbassare l’asticella dell’attenzione e, allora, al 73′ i bianconeri calano il tris con la personale doppietta di Adzic che, dall’interno dell’area di rigore, calcia da fermo con l’interno del piede destro e supera per la seconda volta nel match D’Alterio. Sul punteggio di 3-0 la gara è formalmente chiusa, ma il Crotone non si arrende e riesce a trovare la sua prima rete in questa gara con Gomez, subentrato nel corso della seconda frazione.

Rete incassata a parte, la Next Gen non rischia più in nessuna situazione nel finale di gara e un giro di orologio prima della segnalazione del recupero trova anche la quarta rete della sua partita – ancora una volta dal dischetto – con Guerra che torna in campo dopo quattro partite di assenza e torna a segnare con un rigore semplicemente perfetto. Quattro a uno a Biella. Al triplice fischio i nostri ragazzi possono esultare per una vittoria pesantissima in chiave qualificazione ai play-off”. Intanto ecco le parole di Savicevic<<<