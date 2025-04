Juve, al Museum evento con Sergio Brio: le novità

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'evento con Sergio Brio.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Un museo, una leggenda, e venti fortunati appassionati bianconeri. Allo Juventus Museum è andato in scena un appuntamento speciale: Exclusive Museum Tour with Sergio Brio, una visita guidata d’eccezione con uno dei grandi protagonisti della storia juventina. Durante il tour, Sergio Brio ha accompagnato due gruppi selezionati – 10 Member e 10 soci JOFC – attraverso le sale dello Juventus Museum, condividendo aneddoti esclusivi, ricordi indelebili e retroscena unici legati ai suoi anni in maglia bianconera”.

Le altre informazioni

"Dalle vittorie europee agli storici duelli in campionato, ogni tappa della visita si è trasformata in un racconto vivo e appassionato. Un'esperienza immersiva e coinvolgente, pensata per portare i tifosi ancora più vicini al cuore pulsante della storia juventina, proprio grazie alla voce di chi quella storia l'ha scritta sul campo".