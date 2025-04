Juventus, le statistiche sulla partita con la Roma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida con la Roma.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Roma ha vinto le ultime sette partite di campionato e soltanto in quattro occasioni è arrivata ad almeno otto successi consecutivi nella sua storia in Serie A, tutte a partire dalla stagione 2005/2006: l’ultima di queste tra gennaio e marzo 2016 – otto con Luciano Spalletti in panchina in quel caso –. Più in generale, la squadra di Claudio Ranieri è rimasta imbattuta nelle ultime quattordici partite di Serie A grazie a 11 vittorie e 3 pareggi”.

Le altre statistiche

"Quella giallorossa è la squadra che ha guadagnato più punti nei cinque grandi campionati europei nel 2025: trentadue. La Roma ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime sette partite di campionato – soltanto una rete incassata nel periodo, da Lucas da Cunha del Como –: tanti clean sheet quanti quelli collezionati in tutte le prime 23 gare di questa Serie A. I bianconeri sono stati sconfitti solo due volte nelle ultime diciotto trasferte di Serie A – completano il conteggio 6 vittorie e 10 pareggi –. Queste sconfitte, però, sono arrivate nelle quattro gare esterne più recenti".