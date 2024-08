Euro2016, tutte le partite degli euronazionali bianconeri agli ottavi

12 calciatori juventini parteciperanno agli ottavi di finale dell'Europeo

TORINO – Saranno ben 12 i calciatori della Juventus che parteciperanno agli ottavi di finale di Euro2016. Juvenews ha pensato di elencarvi i match a cui prenderanno parte i nazionali bianconeri:

25 GIUGNO ORE 14:00

Svizzera – Polonia: Sabato 25 giugno alle ore 14.00

Scenderà in campo Stephan Lichtsteiner. Tra le fila della formazione polacca ci sarà anche il giovane Kaputska, possibile obiettivo di mercato bianconero.

25 GIUGNO ORE 21:00

Croazia – Portogallo: Sabato 25 giugno alle ore 21.00

Scendera in campo Mario Mandzukic. Con la maglia della nazionale lusitana, invece, potrebbe partire titolare André Gomes, in cima alla lista di mercato bianconera per rinforzare il centrocampo.

26 GIUGNO ORE 14:00

Francia – Irlanda: domenica 26 giugno alle ore 14.00

Scenderanno in campo Paul Pogba e Patrice Evra.

26 GIUGNO ORE 21:00

Germania – Solvacchia: domenica 26 giugno alle ore 21.00

Scenderà in campo Sami Khedira e, con lui, uno degli obiettivi di mercato per la difesa: Shrokdan Mustafi. Gli slovacchi saranno guidati da Marek Hamsik, anche lui papabile rinforzo per la linea mediana della Vecchia Signora.

27 GIUGNO ORE 18:00

Italia – Spagna: lunedì 27 giugno alle ore 18:00

Scenderanno in campo, ovviamente, il capitano Gigi Buffon e la BBC (Barzagli-Bonucci-Chiellini) al completo. Saranno della partita anche Simone Zaza e Sturaro, che probabilmente partiranno dalla panchina. Con la maglia delle Furie Rosse, invece, giocherà Alvaro Morata, che ieri ha detto addio alla Juventus con una commossa lettera: CLICCA QUI PER LEGGERLA