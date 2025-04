Bagni: “Il Bologna si giocherà il quarto posto con la Juve”

Salvatore Bagni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta per il quarto posto.

Salvatore Bagni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole al Corriere di Bologna: “Conte e Italiano hanno fatto due miracoli, stanno facendo cose straordinarie. I giocatori li seguono, hanno stima di loro, è evidente. Sono due allenatori credibili che hanno saputo trasmettere il proprio sapere. Ognuno metterà in campo le proprie qualità senza grossi tatticismi. Nessuno vorrà accontentarsi di un pareggio. Il Napoli deve vincere, deve tenere il passo dell’Inter e non farsi staccare. Il Bologna poi gioca sempre per vincere e ora come ora è il peggior avversario da incontrare. Non solo per il Napoli, per tutti”.

Sulla corsa Champions

“Il Bologna è la mia preferita, poi c’è la Juve che ha solo quell’obiettivo. Alla Lazio non era stato chiesto questo ma ora è lì, alla Roma forse sì, era uscita e ora è rientrata forte, mentre non penso molto alla Fiorentina. Direi che l’avversario dei rossoblù è la Juve. Quali sono stati i problemi per Thiago Motta alla Juventus? Sarò telegrafico: Bremer che si rompe, i grandi acquisti che non hanno reso”. Intanto ecco le parole di Kalulu<<<