Adani su Tudor: “E’ un allenatore moderno”

Lele Adani, ex calciatore ed ora opinionista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole alla Domenica Sportiva: “Tudor può rimanere? Ha tutte le carte in regola per giocare il suo calcio e cercare la riconferma. Si cerca di dare le etichette per ridurre tutto a giochista o risultatista, così ovviamente sviliamo il lavoro, invece Tudor è un allenatore che lavora, un allenatore moderno con un calcio moderno, ovviamente mi distacco totalmente dalla parola verticalità perché è una cosa abusata fino a non darle valore”.

Ancora sul tecnico croato

"È un allenatore completo, cerca di allargare sugli esterni, ci sono i movimenti giusti, coinvolge interni e braccetti, fa un calcio moderno e ha le carte in regole, la conoscenza e l'esperienza. Ha allenato cinque nazionali ed è completo".