Calciomercato Juve, giornalista Sky lancia la bomba: grande colpo vicino!

Juventus, le ultime di mercato

Jonathan David piace, eccome se piace. Intervistata da TuttoJuve, la giornalista di Sky Sport CH, Sacha Tavolieri, ha fatto il punto della situazione sul talento del Lille, rivelando anche qualche dettaglio interessante sulle trattative in corso. Le richieste complessive dell’attaccante canadese? Alte: 34 milioni di euro, suddivisi tra stipendio (14 milioni lordi, ovvero 7 netti), 10 milioni di commissione per l’agente e altri 10 come bonus alla firma. Juventus e Inter, però, avrebbero messo sul tavolo cifre differenti: 15 milioni di bonus alla firma e 4.5 netti di stipendio. Le parti sono ancora in fase di dialogo e tutto è ancora possibile, ma al momento – sottolinea Tavolieri – la Juventus sarebbe davanti all’Inter nella corsa al classe 2000. Ma allora qual è lo scenario?

Lo scenario in casa bianconera, d’altronde, è tutto in divenire: Vlahovic è in uscita, Kolo Muani era stato richiesto da Motta ma non è di proprietà, e Giuntoli tenterà il dialogo col PSG per trattenerlo. In tutto questo, il profilo di David convince eccome. Tavolieri ha aggiunto che l’attaccante si integrerebbe bene anche nel sistema di gioco di Tudor, con due mezze punte alle spalle della punta centrale: David, con la sua esplosività e rapidità, potrebbe calarsi perfettamente nel contesto tattico della Serie A. E occhio anche al fattore umano: mantiene ottimi rapporti con diversi giocatori che militano in Italia, tra cui Timothy Weah, suo ex compagno al Lille. La Juve è considerata un top club da David, e l’interesse è concreto. Se dovesse davvero vestire il bianconero, secondo la giornalista, avrebbe tutto per fare bene. E sempre parlando di Juventus, attenzione: vi abbiamo svelato infatti qual è il tecnico più vicino ad arrivare sulla panchina bianconera il prossimo anno <<<