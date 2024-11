Ma quali Messi e CR7, i paperoni stanno in Cina! I 10 giocatori più pagati a settimana

I due fenomeni che stanno dominando il calcio mondiale non fanno neanche parte della top 3

10° POSTO

Né Messi né Cristiano Ronaldo presenti nella top 3 dei giocatori più pagati a settimana nel Mondo, una sorpresa ma fino a un certo punto visti gli stipendi che ci sono in Cina. Andiamo a vedere la top dei più pagati, partendo proprio dal calcio asiatico dove Asamoah Gyan (ex Udinese) percepisce 255 mila euro a settimana dallo Shanghai Dongya

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

9° POSTO

Sergio Agüero percepisce 260 mila euro a settimana dal Manchester City

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

8° POSTO

Yaya Touré, compagno di Sergio Agüero al Manchester City, percepisce anche lui 260 mila euro a settimana

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

7° POSTO

Wayne Rooney, relegato ormai in panchina da José Mourinho, percepisce 290 mila euro a settimana dal Manchester United

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

6° POSTO

Solamente sesto in classifica Lionel Messi, la pulce argentina percepisce 310 mila euro a settimana dal Barcellona

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

5° POSTO

Come la “pulga”, anche Neymar jr percepisce 310 mila euro a settimana dal Barcellona

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

4° POSTO

A livello di Pallone d’Oro è ancora dietro, ma nella classifica degli stipendi Cristiano Ronaldo è davanti a Messi. Stipendio da 323 mila euro a settimana per il fuoriclasse portoghese al Real Madrid

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

3° POSTO

Il giocatore più pagato dell’ultimo mercato è anche il calciatore più pagato d’Europa. Paul Pogba infatti percepisce 325 mila euro a settimana dal Manchester United, più di Messi e Cristiano Ronaldo.

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

2° POSTO

Criticato in Italia per il rigore con la Germania e la mano non data a Ventura con la Spagna, Graziano Pellé viene osannato invece in Cina dove percepisce 325 mila euro a settimana dallo Shanghai Luneng

>>>VAI AL PROSSIMO<<<

1° POSTO

And the winner is.. Hulk! L’ex Zenit guadagna la bellezza di 360 mila euro a settimana allo Shanghai Dongya.