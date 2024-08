Non solo Porsche e Maserati, ecco le auto più brutte dei calciatori

Vi vogliamo far vedere le macchine dei giocatori che non avete mai visto

Bentley mimetica

TORINO – Molti calciatori amano sfoggiare i loro bolidi sfrecciando per la città, al volante di una Ferrari o di un’Audi. Ci sono poi invece alcuni che farebbero meglio a lasciare nel garage le loro auto. Non poteva mancare Super Mario, che con la sua orrenda Bentley mimetica si conquista di diritto un posto.

Vedi ad allenarsi male che succede?

In giro per l’Inghilterra se vedete un Reliant Robin modificata, guardate chi c’è alla guida, perché potreste incredibilmente trovare Calamity James. Il portiere inglese ha una delle poche auto di questo genere rimaste in circolazione, ma è curioso come ne è entrato in possesso.

Il rosa shocking no, per favore

Il centrocampista britannico Stephen Ireland ha deciso di modificare il suo Range Rover, rendendo rosa i cerchioni, il muso e addirittura gli interni. E ha anche il coraggio di andarci in giro.

Ma che è? Un carrarmato?

L’ex rossonero Muntari, celebre in Italia per il gol fantasma contro la Juve, ha un vasto parco macchine. Tra tutte però spicca questo mostro a sei ruote della Mercedes, quasi un carrarmato, con sui Sulley gira per strada.

Sei un portiere o un contadino?

Se fino ad ora si trattava comunque di macchine potenti o di marca, eccezion fatta per il Reliant Robin di James, con Given andiamo invece sul vintage. Il portiere infatti è stato avvistato mentre girava per strada a bordo di un Ape!

Va bene l’affetto, però…

Djibril Cissè, che abbiamo visto in Italia con la maglia della Lazio, ha diverse macchine particolari. La più brutta è però sicuramente la sua Chrysler, che ha un muso orrendo e sul cofano il disegno della figlia. Bel gesto come padre, ma la macchina risulta davvero brutta.

Decisamente troppo

Pacchiano è dire poco, per il Cadillac di Diouf. Il centrocampista ha voluto placcare in oro la sua macchina, ottenendo un risultato quanto meno discutibile. Nel frattempo fa discutere anche quanto sta accadendo in Spagna – CONTINUA A LEGGERE