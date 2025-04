Feliz cumpleanos! La Juve festeggia Nico Gonzalez

Giornata speciale per la Juve che in attesa di scendere in campo contro la Roma festeggia il compleanno di Nico Gonzalez

Giornata speciale per la Juve che in attesa di scendere in campo contro la Roma festeggia il compleanno di Nico Gonzalez. Ecco il messaggio del club bianconero: “Primo compleanno in bianconero per Nico Gonzalez – attaccante argentino arrivato alla Juventus nell’estate 2024 e uno dei tanti volti nuovi di questa stagione. Per il giocatore che oggi compie 27 anni, l’esordio con la nostra maglia è arrivato proprio nella sfida contro la Roma; prossima avversaria che la Juventus affronterà oggi, in trasferta allo stadio Olimpico della capitale”.

Juve, tanti auguri Nico Gonzalez