Roma, Svilar: “Juve? Partita importantissima, Tudor può aver dato la scossa”

Le parole del portiere della Roma Svilar in vista della sfida di Serie A contro la Juve: "Partita difficile da preparare"

Intervistato dal Corriere dello Sport in vista della sfida contro la Juve il portiere della Roma Svilar ha detto: “È una partita importantissima. Sarà difficile da preparare, perché loro hanno cambiato da poco allenatore. E Tudor può aver dato la scossa, come sempre dopo le svolte tecniche. É successo anche a noi, no?”. Ranieri in conferenza stampa aveva detto: “Cosa mi aspetto? Una grande partita, bella e vibrante. Una sfida con due squadre che lottano per qualcosa in più. Non è facile nulla, ma ci sono le stesse possibilità. Io voglio che i nostri tifosi siano orgogliosi. Possiamo vincere, pareggiare o perdere, ma i tifosi devono uscire e dire “almeno abbiamo lottato fino alla fine””.

Juve, le parole di Tudor

L’allenatore della Juve Igor Tudor invece ha detto: “Partita importante ma non decisiva. Ci sono punti in ballo, ha valore avvicinandosi verso la fine. Andiamo là, loro stan facendo bene e hanno una serie di risultati ottimi. Ci aspetta una gara difficile, vogliamo fare bene, pensare a noi stessi e pensare alle cose su cui stiamo lavorando”. Nel frattempo arriva una notizia di mercato: la Juve valuta un colpo da 100 milioni di euro <<<