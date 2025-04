Daniel Fonseca: “Roma-Juve? Vinceranno i giallorossi, punto sul gol dell’ex di Paredes”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il doppio ex Daniel Fonseca ha analizzato la sfida tra Roma e Juve: le sue parole

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il doppio ex Daniel Fonseca ha analizzato Roma-Juve: “Ranieri è stato un secondo papà per me e sfidare la Signora con l’Olimpico pieno è una sensazione pazzesca, adrenalina pura. Vincerà la Roma perché Claudio merita di concludere in bellezza una rimonta incredibile. Nessuno si sarebbe immaginato una risalita del genere, ma io sì. Punto sul gol dell’ex di Paredes. Nella Juventus ho un debole per Yildiz: è turco, ma sembra sudamericano. Che bel gol che ha segnato alla prima di Tudor. Yildiz ha dei colpi che ricordano Francescoli, un altro mio fratello. Enzo era un top assoluto, non a caso era l’idolo di Zidane. Non ho mai visto Zizou emozionato come quella volta che l’ho portato a cena con Francescoli a Torino”.

Juve, le parole di Fonseca

Su Tudor: "Con Tudor avevo un bel rapporto, a Torino trascorrevo del tempo con lui e Kovacevic. Ma sinceramente non pensavo diventasse un tecnico di livello. Era un bel difensore, tosto: menava come un fabbro, anche in allenamento. Qualche tatuaggio me lo ha lasciato sulle gambe: però mai come quelli di Ferrara. Il mio fratello Ciro quando ci affrontavamo in partitella o in partita da avversari mi stuzzicava, ci prendevamo sempre in giro. Le squadre di Igor giocano bene e sono aggressive, si è meritato l'occasione sul campo".