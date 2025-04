U20 – Juventus-Atalanta 3-2, Magnanelli: “Non sono del tutto soddisfatto”

Le parole dell'allenatore della Juve U20 Magnanelli al termine della partita vinta per 3-2 contro l'Atalanta

Al termine della partita vinta per 3-2 contro l’Atalanta l’allenatore della Juve U20 Magnanelli ha detto: “Non sono del tutto soddisfatto della prestazione: c’è ancora tanto da dover migliorare a livello qualitativo e tecnico, mettere a posto le sbavature a livello difensivo. Oggi era una giornata particolare, ma il grande merito dei ragazzi è stato quello di lavorare in campo da squadra, mettendo il singolo a disposizione del gruppo: questo è l’aspetto che più mi è piaciuto. Come ho detto a fine partita, tutte le partite devono insegnarci qualcosa e questa vittoria deve farci capire che questo è l’atteggiamento da tenere, che i cambi in particolare in questa fase di stagione possono essere decisivi, che dobbiamo essere bravi ad approcciare anche a partita in corso – così come hanno dimostrato i ragazzi entrati in campo oggi, che sono stati decisivi nel finale”.

Juve U20, le parole di Magnanelli

"Nei momenti di difficoltà poi dobbiamo essere bravi a restare in corsa, superando i blackout che possono condizionarci: nel giro di un minuto abbiamo rischiato di vanificare quanto abbiamo fatto di buono. Ci deve servire da insegnamento. Detto questo, bisogna fare i complimenti ai ragazzi perché non era semplice vincere contro una squadra che a me piace tanto, con giocatori interessanti. Ora dobbiamo dare continuità perché sappiamo che c'è ancora tanta strada da fare", ha concluso.