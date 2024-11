Dal gluteo alla tibia, dalla cattiva postura al freno a mano. Gli infortuni più strani degli ultimi anni

Sono tanti i casi di giocatori costretti ai box per problemi "stravaganti", dallo stop per eccesso di consolle fino al crac per un telecomando.

INFORTUNI PAZZI

Il problema fisico di Douglas è solo l’ultimo dei tanti infortuni pazzi capitati ai calciatori negli ultimi anni. Il terzino dello Sporting Gijon ha accusato un problema al gluteo al rientro dalla trasferta di Vigo. Il motivo? Cattiva postura mentre dormiva sul pullman. Il brasiliano è in buona compagnia, infatti sono tanti i campioni che si sono resi noti per “infortuni pazzi”: >>>VAI AL PROSSIMO<<<

ALLUCE “RECISO”

Santiago Canizares, portiere del Valencia che fu costretto a saltare i mondiali di Corea e Giappone nel 2002 per essersi reciso l’alluce con una boccetta di dopobarba. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

DISCOTECA “LETALE”

Zlatko Tripic, attaccante del Greuther Furth, si è infortunato dopo esser caduto rovinosamente da un soppalco di una discoteca a Norimberga. Le conseguenze? Diverse lesioni, trauma cranico e lunghissimi tempi di recupero dopo aver rischiato, tra le altre cose, la sedia a rotelle. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

LESIONE “DA TAVOLINO”

L’ex difensore centrale dello United e della Nazionale inglese Rio Ferdinand ha subito una lesione ai tendini del ginocchio. Il motivo? Aveva tenuto troppo a lungo la gamba distesa su un tavolino, rialzandosi il ginocchio ha fatto crac. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

COLPO DELLA STREGA

Protagonista Nelson Dida, l’ex portiere del Milan è stato vittima del più classico “colpo della strega” stando seduto in panchina allo stadio Tardini di Parma. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

IL FRENO A MANO!

Come può un uomo essere investito dalla sua stessa auto? Chiedete ad Ever Banega, che fermo ad una pompa di benzina ha dimenticato di mettere il freno a mano finendo per rompersi tibia, perone e caviglia. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

SCALE SCIVOLOSE

Una normale caduta dalle scale al Chicharito Hernandez è costata una frattura a un dito della mano destra, prontamente ricomposta tramite intervento chirurgico. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

IL TELECOMANDO!

Quante volte ci allunghiamo per prendere il telecomando? Non ditelo a David James, ex portiere dell’Inghilterra che per recuperare il telecomando si è procurato uno strappo alla schiena. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

DI TESTA.. SULLO SCOGLIO

L’arrivo a Napoli di Gonzalo Higuain verrà ricordato per il tuffo fatto dal Pipita su uno scoglio. Solo qualche ferita per l’argentino e un po’ di spavento per i tifosi partenopei >>>VAI AL PROSSIMO<<<

PLAYSTATION

La mania della Playstation può danneggiare non solo la vista, ma anche le mani. E’ il caso di Alessandro Nesta, l’ex Milan e Lazio si è procurato un’infiammazione ai tendini del polso per “eccesso di partite alla consolle” >>>VAI AL PROSSIMO<<<

PORTIERE PER CASO

L’ex centrocampista di Roma e Juve Emerson è stato costretto a saltare i mondiali di Corea e Giappone, poi vinti dal suo Brasile, per essersi infortunato alla spalla. La causa? Una goffa parata mal riuscita. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

BEACH SOCCER

La classica partitella in spiaggia con gli amici è stata fatale per il crociato dell’ex Milan Sulley Muntari, che è stato ai box sei mesi per essersi rotto il crociato per una partita di beach soccer.