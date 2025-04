Bologna, Ulivieri: "Italiano non meglio di Thiago Motta ma..."

Renzo Ulivieri ha confrontato il lavoro dell'attuale allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, con quello del predecessore Thiago Motta

Intervistato a 1 Football Club, Renzo Ulivieri ha comparato l’esperienza al Bologna dell’attuale tecnico Vincenzo Italiano con quella del suo predecessore Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Dal punto di vista dei punti, Italiano forse ancora non sta facendo meglio. Però, se parliamo del rapporto con la città, dell’amore che Bologna ha per il suo allenatore, allora sì, direi proprio di sì. L’entusiasmo c’è, è molto apprezzato, e meritatamente. È stato bravissimo a sopperire a delle partenze importanti rispetto alla scorsa stagione, e ora sta convincendo anche dal punto di vista del gioco.

Ulivieri: “Ci è voluto un po’, ma la squadra si è adattata al gioco di Italiano”

L’ex allenatore ha proseguito: “Cambiare filosofia tattica non è mai facile, soprattutto in una squadra abituata ad altri schemi. Non è semplice cambiare l’idea di gioco. Ci è voluto un po’ di tempo, ma adesso vediamo una squadra che si esprime bene. Va a pressare alto, non prende più i gol che prendeva la Fiorentina lo scorso anno su palla lunga nella zona centrale. Si fa trovare compatta anche su queste situazioni. È una bella cosa. La partita con il Napoli sarà, secondo me, aperta, giocata per vincere da entrambe le squadre. Sarà davvero uno spot per il calcio italiano”. Leggi anche le dichiarazioni di Motta dopo l’esonero alla Juventus <<<