Gentile: “Di Gregorio una certezza per la Juventus”

Riccardo Gentile, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Certezze ritrovate? È troppo presto per dirlo dopo una partita contro il Genoa, francamente. La certezza è che la squadra abbia approcciato bene con il nuovo allenatore, sì. Perché per carità è vero che ha vinto una partita non perfetta, non è che è stata una Juve straordinaria, credo che sarebbe stato anche francamente clamoroso dopo quello che si era visto pochi giorni prima. Però è stata una Juve attenta, innanzitutto ha fatto subito goal, cosa che nelle ultime due partite non capitava, anzi ne aveva presi sette tra Atalanta in casa e Firenze fuori e con il Genoa Di Gregorio è rimasto imbattuto e questa è già secondo me una buona notizia. Questa può essere una mini-certezza”.

Su Vlahovic

"Poi il fatto che Vlahovic ha ripreso a vivere l'ebrezza di giocare una partita da titolare. C'è un allenatore che lo stima, lo si sapeva già da prima, può essere che per lui sia un motore in più nel momento in cui tu scendi in campo e hai la fiducia, cosa che prima non avevi più, era evidente, e quindi ti cambia anche la testa nel momento in cui vai in campo. È quindi un Vlahovic diverso, anche perché Kolo Muani aveva avuto un grandissimo avvio, si era perfettamente inserito nell'andazzo juventino. Però, secondo me, dare delle definizioni dopo 90 minuti contro il Genoa è francamente complicato. Questa è una bellissima prova, diciamo così, è un banco di prova forse addirittura troppo duro, nel senso che passi dal Genoa, che ha dimostrato il suo valore nel grande campionato che sta facendo, però ovviamente la Roma è una squadra più forte, con un'ambizione diversa e stralanciata, all'Olimpico, quindi una via di mezzo forse non sarebbe stata male per la Juve, però d'altronde questo propone è il calendario".