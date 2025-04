Pavan: “Con la Roma servirà una Juventus veloce a ripartire”

Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus alla Roma: per il giornalista, ai bianconeri serviranno delle qualità specifiche

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della prossima sfida della Juventus alla Roma. Ecco un estratto delle sue parole: “Tudor dovrà provare a creare una squadra compatta ed attenta ma abile a ripartire velocemente puntando su giocatori bravi e tecnici come Yildiz, Conceiçao, Kolo Muani e Nico Gonzalez che possono alternarsi nel corso della partita e provare a sorprendere la difesa giallorossa con Vlahovic terminale offensivo. Nelle ultime due partite contro squadre di alta classifica la Juventus ha nettamente deluso perdendo 4-0 contro l’Atalanta e 3-0 contro la Fiorentina, due debacle. Ora la squadra sembra più compagna ed attenta ma servono degli indizi concreti, una bella partita contro la Roma e magari un risultato positivo, questo per avvicinarsi al quarto posto, unico obiettivo stagionale”.

Pavan: “Roma insidiosa anche senza Dybala”

Il giornalista ha anche aggiunto: “La Juventus che si appresta ad affrontare la Roma dovrà cercare di trovare le chiavi giuste per superare una squadra che nell’ultimo periodo ha viaggiato ad un ritmo impressionante. Sette vittorie consecutive, pochissimi gol incassati ed uno Svilar in condizione assolutamente strepitosa che rendono la trasferta di Roma una vera e propria montagna da scalare. I giallorossi hanno pareggiato solo una delle ultime sei gare disputate in casa a testimonianza di una forza importante. Igor Tudor dovrà trovare la giusta chiave di lettura della partita che vede la Juventus affrontare una squadra insidiosa anche senza uno dei suoi calciatori più forti, Paulo Dybala“. Leggi anche le parole di Igor Tudor in conferenza stampa <<<