D’Agostino: “Roma-Juve? Giallorossi favoriti”

Gaetano D'Agostino, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con la Roma.

Gaetano D’Agostino, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sulla sfida con la Roma a Vocegiallorossa.it: “Vedo la Roma leggermente favorita, sia perché gioca in casa sia per il grande momento che sta vivendo. La Juventus però ha cambiato allenatore da poco ed è ancora un’incognita. Sarà sicuramente un test molto importante per Tudor. La Roma, senza Dybala, dovrà essere brava a lavorare come blocco squadra, cercando di essere imprevedibile. A livello difensivo invece c’è poco da dire, visto che davanti a Svilar c’è una squadra solida, concreta e compatta. La posizione e le caratteristiche di McKennie e Yildiz però potrebbero creare dei problemi, sopratutto se la Juventus dovesse trovare spazi per ripartire. Per questo sarà fondamentale concedere poco campo ai bianconeri”.

Sul 4-0 del 2004

"Fu una vittoria indimenticabile, meravigliosa. Entrai a pochi minuti dalla fine. Se ne parla ancora oggi, così come il gesto di Totti a Tudor. Sui social vedo spesso dei meme, ne hanno discusso anche Francesco e Del Piero durante la pandemia, scherzandoci sopra".