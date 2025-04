Cuccureddu: "Yildiz un grande talento. Su Tudor..."

Antonello Cuccureddu, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Yildiz.

Antonello Cuccureddu, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole al Sussidiario.net: “Mi aspetto una bella partita tra una Juventus che si sta rilanciando in campionato, ma c’è ancora tanta strada da fare, e una Roma che sta facendo molto bene e non sarà facile da affrontare. La Juventus all’Olimpico deve giocare solo da Juve, fare il suo gioco, il suo calcio, niente di più di questo”.

Su Yildiz

"Yildiz? Yildiz è un ottimo giocatore, giovane, di grande talento. Io dico che i giovani bisogna farli giocare, non aspettare tanto. È una brutta consuetudine quella che c'è in Italia di non fare questo, di non puntare su di loro. Ranieri e Tudor? Sono due allenatori esperti con Ranieri che ha una grande esperienza e Tudor che è un allenatore molto valido. Ma alla fine gli allenatori dipendono dai giocatori che hanno a disposizione. Se hai grandi giocatori è più facile ottenere risultati importanti".