Sancho alla Juve non basta: Giuntoli prova il colpo a sorpresa / Mercato

La Juve vuole provare a costruire una formazione che possa essere davvero all'altezza della situazione. Le ultime di mercato parlano chiaro

Il calciomercato della Juventus potrebbe regalare ai tifosi bianconeri qualche altro colpo di scena da qui alla fine. Su questo, davvero non ci piove. Arriverà Koopmeiners (con un po’ di ritardo) mentre Nico Gonzalez è un colpo ufficiale. Skriniar è solo una voce – non vestirà la maglia della Juventus – e allo stesso tempo si ragiona anche su altri calciatori che potrebbero dare una mano a Thiago Motta nella sua lotta alla rincorsa scudetto. Tra questi, c’è sicuramente Sancho ma non solo.

Sancho non basta alla Juventus: possibile botto di calciomercato

Sancho è un calciatore che piace, su di lui c’è pure il Chelsea che sta provando a inserirsi in un’operazione che la Juventus vorrebbe portare a termine con la formula del prestito. La situazione è in divenire ma possiamo assicurarvi che la Juve ce la sta mettendo tutta per provare a capire quale strada intraprendere per portare a casa un colpo che sarebbe da urlo ma che – da quanto ci risulta – potrebbe non essere l’unico. Nella testa della dirigenza Juventina ci sarebbe infatti anche la possibilità di tentare un colpo assolutamente a sorpresa.

Secondo quanto viene riferito da Il Giornale infatti, la Juventus potrebbe provare a regalare a Thiago Motta anche un vice-Vlahovic, in tempi brevi. Ossia: in questa sessione di mercato. Per qualche giorno è circolato il nome di Berardi, che però – da quanto sappiamo noi – resta al momento molto lontano. Facile che Giuntoli si stia orientando su qualche nome attualmente top secret che potrebbe uscire fuori solo tra qualche giorno. Di sicuro, la Juventus potrebbe non aver terminato le proprie mosse. Questa è la sensazione che attualmente va per la maggiore. E non è finita qui. In queste ore sta circolando anche un’altra notizia che fa impazzire i tifosi bianconeri <<<