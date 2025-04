Mercato, Tavolieri: “Juve squadra più avanti per David”

Tavolieri ha parlato dell'attaccante David, per la giornalista, il calciatore potrebbe essere un obiettivo forte del mercato della Juventus

Intervistata per TJ, Sacha Tavolieri, giornalista di Sky Sport CH, ha parlato dell’attaccante del Lille, Jonathan David, possibile obiettivo del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Le richieste complessive del calciatore sono di 34mln €, suddivisi così: 14mln lordi (7mln netti) di stipendio, più 10mln di commissione per l’agente e altri 10mln come bonus alla firma. Juventus ed Inter, invece, hanno discusso su altre cifre: 15mln come bonus alla firma e 4.5mln netti per il salario. Le trattative sono ancora in corso e tutto può ancora cambiare. Per il momento la squadra più avanti è la Juventus, poi alle spalle c’è l’Inter. La situazione in casa bianconera a livello di attaccanti non è definita: Vlahovic è sul mercato e potrebbe andar via, Kolo Muani non è di proprietà ed era stato voluto fortemente da Motta, anche se Giuntoli proverà a parlare con il Psg a fine stagione per farlo restare”.

Tavolieri: “David considera la Juventus un top club”

La giornalista ha proseguito: “David lo vedrei bene anche nel modo di giocare di Igor Tudor. Lui gioca con due mezze punte alle spalle dell’attaccante centrale che potrebbe essere benissimo David, con la sua esplosività e la sua rapidità si adatterebbe alla grande in Serie A anche dal punto di vista fisico e tattico. Poi lui ha conservato un ottimo rapporto con i giocatori che giocano in Italia, tra cui Timothy Weah che è stato suo compagno di squadra al Lille. Lui considera la Juventus un top club ed è interessato al progetto. Se Jonathan dovesse trasferirsi in bianconero, per me farebbe molto bene”. Leggi anche le ultime news sul calciomercato della Juventus <<<