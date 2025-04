Amoruso: “La Juve andrà all’Olimpico per vincere, ma senza sbilanciarsi troppo”

Intervistato da La Stampa in vista della sfida tra Roma e Juve, Amoruso ha analizzato il match: "Può essere decisiva"

Intervistato da La Stampa in vista della sfida tra Roma e Juve, Amoruso ha detto: “Può essere decisiva, mancano solo otto giornate, gli scontri diretti valgono doppio. Non si possono fare calcoli. La Juve andrà all’Olimpico per vincere, ma senza sbilanciarsi troppo. L’equilibrio è fondamentale soprattutto contro una Roma che, grazie a Ranieri, gioca in fiducia. L’impatto di Tudor è stat positivo, ha trasmesso energia e serenità alla squadra e tatticamente ha cambiato subito. Il vero problema è in difesa, Tudor si trova non solo senza Bremer ma anche senza Gatti. Non subire gol è troppo importante per trovare fiducia, dovrà rimediare con delle prove di reparto perfette senza i suoi uomini migliori»

Juve, le parole di Tudor sulla sfida contro la Roma

L'allenatore della Juve Igor Tudor invece ha detto: "Partita importante ma non decisiva. Ci sono punti in ballo, ha valore avvicinandosi verso la fine. Andiamo là, loro stan facendo bene e hanno una serie di risultati ottimi. Ci aspetta una gara difficile, vogliamo fare bene, pensare a noi stessi e pensare alle cose su cui stiamo lavorando".