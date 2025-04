Juventus-Real Madrid, pronta offertona per comprare... / Mercato

In casa Juventus si comincia a parlare di calciomercato e di quello che potrebbe succedere da qui al prossimo anno

Juventus: idea per il ruolo di terzino sinistro | News calciomercato

Buona la prima per Tudor. La vittoria sul Genoa restituisce ossigeno all’ambiente e rilancia i bianconeri in ottica quarto posto. Ma la corsa alla qualificazione in Uefa Champions League – fondamentale, per salvare blasone e casse – sembra riguardare solo squadra e tecnico. La dirigenza, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli in primis, guardano già all’estate. Sperando nel quarto posto, chiaro. Ma è lì che volge lo sguardo. E volge, tra le altre cose, sul ruolo di terzino sinistro. Uno dei ruoli che necessita di essere rimpolpato in vista della stagione che verrà. Anche perché in quella zona di campo si potrebbe perdere Andrea Cambiaso. Il Manchester City è pronto a tornare alla carica per l’esterno e per questo la dirigenza si sta muovendo in anticipo, studiando possibili alternative per non farsi trovare impreparata.

Da qui l’idea che conduce in Spagna, Madrid, sponda Blancos. Tra i profili più interessanti finiti sotto osservazione, infatti, ecco che c’è Fran Garcia. Il laterale spagnolo piace per caratteristiche tecniche e continuità, ma anche per un fattore non secondario: il costo. La sua valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro, una cifra considerata sostenibile per le casse juventine. Specialmente se il Manchester City dovesse, effettivamente, formalizzare la sua ricca offerta per Cambiaso.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, dunque, l’interesse della Juventus è reale, anche se per ora non ci sono stati contatti ufficiali con il club madrileno. Il trigger per dare il via a questa trattativa deve inevitabilmente partire da Pep Guardiola: senza la pista che porterebbe Cambiaso in Premier League, la Juventus non ha assolutamente intenzione di muovere palla. Per motivi economici, certo, ma anche per coltivare la possibilità di tenersi un laterale di qualità come è Cambiaso. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.