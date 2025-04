Calciomercato, la Juventus valuta uno scambio clamoroso

Nuovi aggiornamenti relativi al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe succedere da qui a breve

Vada come vada, la Juventus ha in mente di costruire una grande sessione di calciomercato. Non mancano le condizioni, una su tutte qualificarsi alla prossima Uefa Champions League. Il quarto posto vale molto, in termini di dimensione del club e in termini economici. Ma sulla seconda, la Juve si sta attrezzando. L’aumento di capitale avallato da Exor nei giorni scorsi, e che ammonta a 15 milioni di euro, potrebbe essere l’anticipo di una nuova immissione da fare alla fine dell’anno. Molto dipenderà dall’esito della stagione, per l’appunto. Igor Tudor, arrivato in mezzo alla tempesta con un mandato a tempo, lo sa bene ed è già a lavoro per non deludere la società bianconera. Ma, dicevamo, indipendentemente da tutti questi discorsi, la Juventus non vuole fallire a giugno. E le idee iniziano a prendere forma. Con la speranza di non fallire di nuovo come fatto nell’ambito del deludente progetto targato Thiago Motta.

Juventus: ecco lo scambio che fa sognare i tifosi | Notizie di calciomercato

Parlavamo di idee ed eccone una. Sta prendendo sempre più corpo, nei pensieri del direttore Cristiano Giuntoli, la voglia di sondare uno scambio da urlo che porterebbe alla Juventus nientemeno che Sandro Tonali. Il centrocampista italiano, neocampione della coppa nazionale inglese e rientrato a pieno ritmo anche nei ranghi della Nazionale Italiana, è il sogno della Juve per rilanciare la propria linea mediana. Lo capiamo: parliamo di un centrocampista di grande caratura, forte in ambedue le fasi di gioco. Quindi, come è logico che sia, piace. E lo scambio? La Juventus potrebbe proporre Douglas Luiz, arrivato nel calciomercato dell’estate scorsa e mai entrato nel giro della titolarità. In Premier League, invece, ai tempi dell’Aston Villa, ha fatto benissimo. Motivo per cui – riporta Sportmediaset – il Newcastle potrebbe anche valutare lo scambio con conguaglio in favore. La Juve ci sta facendo più di un pensiero. Detto questo, sempre parlando di Juventus, occhio: ecco la formazione da sogno che Giuntoli vuole costruire in vista della prossima stagione <<<