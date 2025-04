Juventus, 100 milioni per Osimhen: ecco come stanno le cose

La Juventus guarda al futuro. In questo momento si pensa al campo ma anche al calciomercato. Occhio ad Osimhen

Calciomercato Juventus, il punto su Osimhen

È già calciomercato. Lo è nonostante il momento incerto che sta vivendo la Juventus, alle prese con la parentesi Tudor dopo il naufragio del progetto Thiago Motta. Le prestazioni che riuscirà a sortire il nuovo tecnico sono più che legate proprio al calciomercato: sappiamo, infatti, che con o senza quarto posto vi è tutta la differenza del mondo. Quarto posto vuol dire qualificazione in Uefa Champions League, che vuol dire introiti, che vuol dire possibilità di spendere in estate. Anche perché Cristiano Giuntoli, direttore sportivo in carica, si sta muovendo con l’intenzione di allestire una grande rosa. I nomi sondati sono roba grossa che fa sognare i tifosi. Ad esempio, Victor Osimhen. L’ex Napoli è finito nel mirino bianconero e ci sarebbe, stando alle ultime notizie, un aggiornamento molto importante.

Armando Areniello, giornalista e voce di calciomercato di 7 Gold, ha raccontato per mezzo dei propri canali social che: “La Juventus ha manifestato interesse per Osimhen, con Giuntoli che avrebbe già avviato contatti con l’entourage del giocatore. Tuttavia, l’operazione si presenta particolarmente complicata per due motivi: la richiesta del Napoli, che valuta l’attaccante 100 milioni di euro (nonostante la clausola da 75 milioni sia valida solo per l’estero), e l’alto ingaggio richiesto dal nigeriano, che pretende almeno 10 milioni a stagione”.

È uno scenario tutto in salita, quello descritto da Areniello, per la Juventus. Al punto che, secondo il giornalista, la compagine bianconera partirebbe indietro nella corsa a Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, che ha già messo a segno 20 gol nel campionato turco, sta attirando l'interesse di molte squadre in virtù delle ottime prestazioni. E infatti: "Attualmente, il Manchester United sembra in vantaggio nella corsa a Osimhen, pronto a offrire 40-50 milioni più il cartellino di Hojlund". Juve avvisata, quindi. I Red Evils, fanno sul serio.