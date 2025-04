Juve, tridente pesante? Tudor ci pensa. E su Koopmeiners…

Dall'idea di un tridente pesante fino a Koopmeiners: le parole dell'allenatore della Juve Igor Tudor in vista della Roma

Ma contro la Roma la Juve potrebbe schierare in campo dal primo minuto Yildiz, Vlahovic e Kolo Muani? Questa la domanda posta da un giornalista a Tudor, che in conferenza stampa ha risposto: “Vedremo, c’è un allenamento da fare e vedremo“. Possibile quindi, ma difficile. Più probabile vedere di nuovo il francese in panchina. Poi su Yildiz il tecnico croato ha aggiunto: “Per essere campioni campioni ci vuole costanza di prestazioni e si ottiene con la mentalità. È il cervello che decide. Vedo un ragazzo giovane, serio, dedicato al calcio. Poi le doti si vedono, le vediamo tutti. Invito lui e tutti quanti di essere costanti nella crescita e nel lavoro, non accontentarsi. I campioni si allenano sempre al massimo, giocano in modo uguale contro il Real Madrid o contro una squadra piccola. Ha ancora da lavorare ma è in una buona partenza”.

Su Koopmeiners: "Di lui abbiamo parlato tanto, anche troppo. Ha lavorato normalmente come altri, ha fatto una bella settimana. È molto voglioso, disponibile. Nel calcio ci sono alti e bassi sempre, ma i giocatori forti escono sempre e lui è uno di questi. Ci darà una grande mano da qui alla fine".