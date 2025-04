Retegui alla Juventus, annuncio improvviso! | Calciomercato

Nuovi aggiornamenti di calciomercato legati a Retegui e a quello che potrebbe succedere rispetto alla Juventus

Gi americani dicono: “When in trouble, go big”. Ossia: quando sei nei guai, fai grandi cose. È esattamente ciò che sembra voler fare la Juventus. Lo si è evinto già dall’aumento di capitale avallato da Exor: subito quindici milioni nelle casse bianconere. Operazione che è, sì, servita a colmare la perdita derivante dall’esonero di Thiago Motta e dall’ingaggio di Igor Tudor. Tuttavia, è anche sintomo di come la società voglia fare ogni cosa possibile per salvare blasone e casse. Al punto che potrebbero seguire, come viene riferito da fonti vicine, ulteriori immissioni di liquidità. La speranza è che non ce ne sia bisogno perché la squadra, grazie al sussulto d’orgoglio derivante dall’avvicendamento in panchina, svolga un grande finale di stagione centrando la qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League. Grandi cose, quindi, le si auspicano anche dal campo. E grandi cose avverranno anche in estate, in sede di calciomercato. Troppo grande è la delusione per com’è andata quest’anno, troppo grande la voglia di allestire una super rosa in grado di fare un passo altro.

Juventus su Retegui? Ecco cosa sappiano / News calciomercato

La Juve è scatenata sul mercato. E il primo acquisto potrebbe provenire da Bergamo: si guarda con forza in casa Atalanta. Uno dei profili che più piacciono è Mateo Retegui. Il capocannoniere della Serie A è visto come il nome giusto per colmare la grossolana lacuna realizzativa palesatasi quest’anno. La richiesta della Dea è di 50 milioni di euro, una cifra a cui la Juventus pera di poter ambire per mezzo della qualificazione in Champions League e della cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo, come sappiamo ormai da settimane, verrà sacrificato sull’altare per finanziare la sessione di calciomercato. Ma la Juve “go big”, dicevamo. E infatti, sempre dell’Atalanta, piacciono anche Ederson e Lookman. Difficile pensare possano arrivare tutti e tre, ma l’asse Torino-Bergamo è bollente. E la Juventus, vuole fare grandi cose. E proprio parlando di questo, attenzione: ecco la formazione da sogno che la Juventus potrebbe avere il prossimo anno <<<