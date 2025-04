Kolo Muani-Juventus, colpo di scena: cambia tutto

In casa Juventus si comincia a parlare di futuro, su Kolo Muani ci sono degli aggiornamenti abbastanza importanti

Juve-Muani: cambia tutto? / News calciomercato

A volte, le cose, non sono come sembrano. Succede nella vita, figuriamoci nel calcio. Kolo Muani, per dirne una, sembrava destinato a lasciare il segno. L’impatto iniziale con la maglia della Juventus era stato, per usare un eufemismo, pazzesco. Il francese è stato un vero e proprio protagonista di quel sussulto di risultati con cui Thiago Motta sembrava stesse per riprendersi la Juventus prima della definitiva debacle che ha condotto all’esonero. Il bottino di Kolo Muani era impressionante: 5 gol nelle prime 3 giornate di campionato. Poi, però, qualcosa si è inceppato. Sei partite a secco, fino all’esclusione totale nella prima gara con Igor Tudor in panchina. Il tecnico croato non gli ha concesso minuto in campo. Il nuovo allenatore, infatti, in coerenza con quanto aveva sempre detto di lui, ha scelto di affidarsi a Dusan Vlahovic come terminale offensivo, rimescolando le carte in attacco. Questo, inevitabilmente, cambierà anche i piani di calciomercato relativi a Kolo Muani.

Intendiamoci, nessuna bocciatura da parte di Tudor. Anzi, l’allenatore in allenamento qualche volta li ha provati in tandem, Muani e Vlahovic. Ed è questa una ipotesi da non escludere, magari già contro la Roma, con Yildiz a supporto nel modulo 3-4-1-2. Tuttavia, rimane il fatto che legame tra Kolo Muani e la Juventus nasceva sotto una luce diversa. A spingere per il suo arrivo era stato Thiago Motta, ora andato, che lo aveva convinto a lasciare il PSG. Il francese è arrivato in prestito semestrale, con un milione versato per l’accordo e uno stipendio da 3,5 milioni. La strada che porta all’acquisto definitivo è stata battuta nelle scorse settimane ma il cambio di allenatore, unita alle esose richieste del PSG, potrebbero definitivamente far morire questa pista di calciomercato. Molto dipenderà da come andrà il finale di stagione. Ma ad oggi, la Juve e Muani, sono inevitabilmente più distanti.