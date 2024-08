Giuntoli scatenato: dopo Koopmeiners vuole vendere… / Calciomercato Juve

Il dirigente Juventino sembra pronto a continuare ad operare in sede di calciomercato: ecco le ultime news in merito

La Juventus sta per chiudere col botto questa sessione di calciomercato. Koopmeiners vestirà la maglia bianconera e questo è quello che su questo sito web scriviamo da almeno 20 giorni. La ragione è molto semplice: non c’è mai stata la possibilità che la trattativa saltasse. Anzi. Il calciatore ha sempre mostrato la sua totale volontà nel voler vestire la maglia bianconera e anche per questa ragione noi e pochi altri colleghi, abbiamo sempre sottolineato l’impossibilità di un esito diverso. Ma se Koopmeiners in entrata è cosa fatta, Giuntoli non sembra pronto a smettere di fare operazioni per quel che concerne le uscite.

Juventus, non solo Koopmeiners: Giuntoli al lavoro su più fronti

Sempre in questa sessione di calciomercato, infatti, il dirigente Juventino ha l'assoluta volontà di provare a cedere più di qualche calciatore. Da Federico Chiesa che andrà via a Kostic. Ma non solo. C'è anche Arthur che è ai saluti e su cui avrebbe preso informazioni anche la Lazio. E poi ancora: occhio a Djalò e De Sciglio, anche loro partenti. Questa serie di addii potrebbe portare un guadagno (tra cartellini e stipendi risparmiati) superiore ai 40 milioni di euro per la Juventus. Ragione per cui Giuntoli, continua a lavorare alla grandissima.