Calciomercato Juve | Koopmeiners-Skriniar: arriva il doppio annuncio

Ci sono aggiornamenti pesanti rispetto al calciomercato della Juventus e a quello che potrebbe accadere da qui a breve

Il calciomercato della Juventus è vivo più che mai. E le indiscrezioni che stanno filtrando in queste ore raccontano di come Giuntoli avesse diversi assi nella manica da giocare al momento più giusto. Thiago Motta s’è detto particolarmente soddisfatto di quanto visto fino ad ora sul fronte legato al mercato ma la sensazione – come spesso abbiamo ripetuto qui su Juvenews.eu – è che le mosse e le sorprese non siano finite qui. Tanto per iniziare, c’è la questione legata a Koopmeiners.

Il mercato della Juve tra Koopmeiners e Skriniar

Per giorni avrete letto (altrove) che l’affare sarebbe potuto saltare, complice la rigidità dell’Atalanta. Balle erano e balle si sono dimostrate. Sia in positivo che in negativo: a contare nel calcio di oggi (forse ancor più dei soldi) è la volontà dei calciatori. E quella di Teun è sempre stata quella di vestire la maglia della Juventus. L’affare andrà in porto per circa 55 milioni di euro più bonus. E così a disposizione di Thiago Motta ci sarà un calciatore di livello sopraffino che andrà a completare un centrocampo già da urlo. Ma non è finita.

In queste ore stanno circolando diverse voci anche riguardanti Skriniar. Il giocatore del PSG sembra essere fuori da ogni piano tecnico e tattico del Parigini e per questo, proprio all’ultimo, potrebbe finire sul mercato. Da giorni stanno circolando delle voci riguardanti la possibilità di un affondo da parte della Juventus e per questo, Giuntoli sarebbe già all’opera. Ma cosa c’è di vero?

Secondo quanto ci risulta poco o niente. Fabrizio Romano – esperto assoluto di calciomercato – ha confermato che a lui non risulta nulla. E che dunque si tratti probabilmente solo di speculazioni, indiscrezioni ma prive di fondamenta. Ragione per cui se possiamo dire (lo facciamo da settimane) che per Koopmeiners sia tutto fatto, lo stesso non si può dire per nomi come quello di Skriniar. Che ad oggi, non sarebbe neanche nel mirino di Giuntoli. E non è finita. In queste ore stanno circolando voci importanti anche su un possibile nuovo colpo di mercato da parte della Juventus <<<