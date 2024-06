Rubinho: “Di Gregorio potrebbe non essere il titolare”

Rubinho, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del nuovo innesto Di Gregorio.

Rubinho, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: “Motta? E’ l’uomo giusto? Credo di sì, anche perché Thiago ha fatto la gavetta e ha fatto grandi cose nelle piazze in cui è stato. Ha condotto il Bologna dopo svariati decenni in Champions League, ha stravolto la natura della squadra e gli ha dato una dimensione europea. Di Greogrio? Lo conosco e mi piace come portiere, però non è detto che sarà il titolare. Vedremo chi gioca, comunque lui è molto bravo. Mattia Perin? E’ una persona molto intelligente e credo che lui abbia già deciso cosa fare, se rinnovare o andar via. E’ ormai un uomo e saprà bene cosa scegliere”.