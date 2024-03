Rubinho: “La Juve fa fatica in casa con le squadre medio-basse”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato presentando la partita in programma domenica tra i bianconeri ed il Genoa

Cristiano Passa Redattore 14 marzo 2024 (modifica il 14 marzo 2024 | 15:00)

La Juventus scenderà in campo contro il Genoa nella partita in programma domenica alle 12:30 tra le mura amiche dell'AllianzStadium. I bianconeri cercheranno di tornare alla vittoria per cercare di riconquistare il secondo posto, perso ai danni del Milan la scorsa settimana. L'ex portiere della Juventus e del Genoa Rubinho, ha parlato intervistato dai microfoni de Il Secolo XIX, ai quali ha presentato la partita.

"La Salernitana è già andata, le altre se la giocano. Il Genoa, però, ha un vantaggio importante: per perdere 9 punti in 10 giornate ce ne vuole. La squadra di Giardino gioca sempre con entusiasmo e mette in campo tanta voglia di vincere. Per salvarsi mancano ancora un paio di vittorie e qualche pareggio. E presto arriveranno partite alla portata del Genoa. Tra qualche giornata i rossoblù saranno salvi, ma come dice Gila è arrivato il momento di fare punti. Se non li fai, poi rischi di giocare con l’acqua alla gola. La Juve in casa con le squadre di medio-bassa classifica spesso ha fatto fatica. E il Genoa in passato l’ha già messa in difficoltà".

"Gilardino e Allegri? Sono due persone intelligenti, dentro e fuori dal campo. Una volta mi è capitato di parlare con Gila. Lui ha avuto per tanti anni Ancelotti come allenatore e sa come gestire un gruppo. Questo per un tecnico è un punto importante. Ho avuto Allegri come allenatore e anche lui ha sempre la squadra in pugno. Gilardino può diventare un grandissimo tecnico, Allegri ha già fatto la storia".

