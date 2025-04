Juve, Santarelli: “Il tempo concesso a Motta è stato pure troppo”

Alessandro Santarelli ha parlato dell'ex allenatore della Juve, Motta, esprimendosi sulle sue recenti dichiarazioni successive all'esonero

Nel suo editoriale su TJ, Alessandro Santarelli ha commentato le parole espresse dall’ex allenatore della Juventus, Thiago Motta, al Corriere della Sera. Ecco un estratto di ciò che ha detto: “Dunque caro Thiago alla fine quelli che non abbiamo capito nulla siamo stati noi e i milioni di tifosi della Juventus. Perché leggendo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera (..) il progetto andava secondo i piani. Lo spogliatoio era unito come non mai, il rapporto con i dirigenti perfetto e persino con Danilo e Vlahovic erano rose e fiori. In fondo, dice Motta, il quarto posto era ad un punto. Peccato che si accenna appena alle figuracce epocali fatte con Atalanta in casa e Fiorentina in trasferta. La Juve doveva darti il tempo? Caro Thiago di tempo ne è stato concesso pure troppo, perché nell’intervista si accenna appena alle eliminazioni con Psv, e qui potevamo persino passarci sopra, e Empoli, anzi primavera dell’Empoli in Coppa Italia, una delle macchie maggiori della storia centenaria della Juventus”.

Santarelli: “L’esonero di Thiago Motta doveva arrivare dopo la sconfitta con l’Empoli”

Il giornalista ha proseguito: “E potremmo insistere con la pessima figura in semifinale di Supercoppa contro il Milan. Quale tempo serviva ancora, quello per distruggere e sporcare ancora la storia della società? No, semmai il tempo doveva essere minore, perché l’esonero sarebbe dovuto arrivare all’indomani della vergognosa eliminazione con L’Empoli. (..) Come si fa a non parlare di fallimento? I fallimenti, pensa Thiago, sono stati definiti anche le vittorie dello scudetto condite però dall’eliminazione dalla Champions, e qui dobbiamo leggere che il progetto è stato interrotto all’improvviso quando la squadra era solo ad un punto dal quarto posto?”. Leggi le parole di Thiago Motta sull’esonero alla Juventus <<<