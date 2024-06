Calciomercato Juve | Salta tutto? Sky dà un pesante annuncio

JUVENTUS NEWS

Sky Sport ha fatto il punto della situazione rispetto al calciomercato della Juventus e di ciò che potrebbe avvenire a breve

Juventus all’opera, oramai da giorni. Il calciomercato dei bianconeri sembra aver acceso definitivamente i motori ed è per questa ragione che in queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere rispetto alla volontà di Giuntoli di mettere a disposizione di Thiago Motta una rosa che possa davvero fare la differenza e che possa tornare al vertice sia in Italia che in Europa. Questo è quel che conta, questo è quello su cui si lavora. Ecco il motivo per cui tra le varie indiscrezioni che circolano ce ne sono alcune nettamente più “calde” di altre e una di queste non può che mettere al centro di tutto, Rabiot. Su cui arrivano novità pesanti.

Rabiot al centro dell’agenda della Juve: e se salta?

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione. Ecco cosa ha detto: “Relativamente a Rabiot possiamo dire qualcosa di molto chiaro: il rinnovo è una questione ancora tutta in ballo. La Juventus la sua offerta l’ha fatta (quasi 8 milioni di euro a stagione ndr) ci sono però anche altri discorsi da affrontare come le commissioni per la mamma-agente. Sì, perché se Rabiot dovesse vestire nuovamente la maglia della Juve, avendo lui la possibilità di andare via a zero, allora sarebbe come se scegliesse un nuovo club“. Eccolo, l’inghippo che potrebbe far saltare tutto. Le commissioni che l’agente di Rabiot vuole per far firmare al ragazzo un prolungamento di contratto. La Juventus deciderà di dire di sì a questa richiesta oppure no? E cosa dovrebbe succedere se Rabiot dovesse andare via? Anche qui, l’esperto di calciomercato Luca Marchetti sembra avere le idee molto chiare.

Le parole di Marchetti: “Se Rabiot dovesse restare, la Juventus come operazioni di mercato a centrocampo farebbe solo cose di contorno. Se invece dovesse andare via, allora, i bianconeri avrebbero le idee chiare su chi andare a prendere. Il nome numero uno è Koopmeiners. L’altro è Thuram. Quest’ultimo piace moltissimo a Giuntoli che già lo scorso anno aveva messo Khephren nel mirino“. Insomma, diciamolo: la Juventus non si farà prendere per il collo. L’offerta fatta a Rabiot è importante. Significativa. L’augurio è che si possa trovare un accordo sulle commissioni. Altrimenti, in caso contrario, come avete letto le alternative sono già sul tavolo. Una buona notizia per tutti i tifosi della Juve che dal prossimo anno dalle parti di Vinovo vogliono sentir cambiare musica. Sotto tutti i punti di vista. E sempre sul mercato della Juve, occhi bene aperti: Giuntoli avrebbe in mente qualcosa di molto grosso <<<